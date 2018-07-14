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Известная певица «нулевых» Саша вернулась на родину и рассказала, как сложилась ее жизнь

Исполнительница песен Саша Градива десять лет назад поехала покорять Голливуд. В 2016 году певица стала мамой. Но отношения с отцом дочки у артистки не сложились, и поэтому она приняла решение вернуться в Россию.

Известная певица «нулевых» Саша вернулась на родину и рассказала, как сложилась ее жизнь


Саша стала известной в начале 2 000 года. Ее песня «Это просто дождь» быстро превратилась в хит. Однако вскоре певице захотелось быть всемирно популярной, и поэтому она поехала покорять США. Артистка, выступавшая под именем Саша Градива, смогла в Лос-Анджелесе найти своего слушателя. Однако стало известно, что, невзирая на карьеру в США, исполнительница песен вернулась на родину. Она поведала, как впервые стала матерью девочки Умы. По словам знаменитости, иногда у нее возникает страх из-за ответственности за дочь.

Известная певица «нулевых» Саша вернулась на родину и рассказала, как сложилась ее жизнь


Певица считает, что мать-одиночку не надо винить в том, что ребенок растет без отца. Артистка уверена, что она сможет найти мужчину, который не будет бояться ответственности в воспитании чужого ребенка. По словам артистки, коллеги по шоу-бизу рады, что она вернулась в Россию. Саша призналась, что хочет вновь стать популярной.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:15
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