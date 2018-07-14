«Ливерпуль» предложил €20 000 000 «Бешикташу» за Виду

Скандально-известный защитник хорватской сборной, может свою карьеру продолжить в «Ливерпуле». Fanatik сообщает, что на двадцатидевятилетнего игрока, выступающего за «Бешикташ», претендует клуб «Ливерпуль». В свою очередь Мерсисайдцы сделали уже турецкому клубу пару предложений на сумму в 18 000 000 и 20 000 000 евро, но получили отказ. «Бешикташ» за Виду хочет получить не меньше 35 000 000 евро.В свою очередь защитник хорватской команды в «Бешикташ» перешел в декабре прошлого года на правах свободного агента. В рамках Чемпионата Мира 2018 футболист получил сомнительную славу после футбольного матча одной четвёртой финала Россия — Хорватия, при счёте 2:2, а по пенальти — 3:4. Вместе с экс-игроком Огненом Вукоевичем сборной Хорватии, Вида записал видео, где они проскандировали лозунг «Слава Украине».