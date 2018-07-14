NASA опубликовало захватывающий снимок ползания “пауков” на Красной планете

Процессы напоминают движения насекомых, но они связаны с арахнидными функциями. Нагретый углекислый газ вырывается из-под ледяного покрова, становясь причиной деформации поверхности. Сотрудники агентства отметили, что такую активность нельзя наблюдать на нашей планете.Вещество после сублимации имеет большой объем, после чего струя попадает в атмосферу. Частицы пыли оседают возле образованных отверстий, создавая столь необычные изображения.