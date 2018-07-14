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NASA опубликовало захватывающий снимок ползания “пауков” на Красной планете

NASA опубликовало захватывающий снимок, сделанный MRO в южной части Красной планеты. Там изображено ползание “пауков” по поверхности угольной шапки зимой.

Процессы напоминают движения насекомых, но они связаны с арахнидными функциями. Нагретый углекислый газ вырывается из-под ледяного покрова, становясь причиной деформации поверхности. Сотрудники агентства отметили, что такую активность нельзя наблюдать на нашей планете.

NASA опубликовало захватывающий снимок ползания “пауков” на Красной планете


Вещество после сублимации имеет большой объем, после чего струя попадает в атмосферу. Частицы пыли оседают возле образованных отверстий, создавая столь необычные изображения.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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