АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Apple продолжает рекламную компанию по сервису Apple Pay Cash

Очередное решение разработчика связано с необходимость напомнить о себе пользователям iOS 11, относительно успешного существования, а так же возможности удобного и практичного использования одного из программных инструментов.

Первую рекламу платежного сервиса Apple Pay Cash провели совсем недавно. Американская компания рассказала про все преимущества указанной опции. Так Купертиновцы напомнили о себе, как о представителях той категории разработчиков, которые идут в ногу со временем.
Apple продолжает рекламную компанию по сервису Apple Pay Cash


В подробностях отмечается, что для перечисления денег адресату посредством iMessage, необходимо нужно войти в отвечающее за данные функции приложение, затем провести выбор контакта и выбрать нажатием иконку Apple Pay, на следующем этапе, достаточно просто указать требуемую сумму.

Как сообщалось ранее, данную опцию для пользователей внедрили в iOS 11 еще в конце 2017 года. С этого времени начала стремительно расти популярность Apple Pay. Уже полгода назад сервисом воспользовались 16% владельцев iPhone всего мира. На территории России пока нет доступа к данному функционалу. Относительно даты его внедрения пока информации нет.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен ТОП-10 популярных грузовых иномарок в РФ
Муж певицы Ханны рассказал, что они ждут дочку
Поклонники опять не верят в натуральность Ким
Поклонники раскритиковали новый имидж Надежды
Медики рассказали, как спасти психику от стресса
УАЗ опроверг слухи о прекращении работы над новым
Бен Аффлек взял своих детей на ужин с отцом
Apple может бесплатно обменять модели старых
ГАЗ приостановит на две недели производство
Актриса Марианна Рубинчик получила ожог 51% тела
Озвучен ТОП-10 популярных китайских кроссоверов в
Очередное появление НЛО над Ростовом вызвало
На фото Елены Ваенги разглядели «привидение»
«Мисс Дубай» сообщила Бузовой, что Тарасов в
Сергей Лазарев показал сексуальный рельеф
Евгений Плющенко вынужден оказаться от дальнейших
Поклонники назвали снимок Анны Семенович похабным
Известная певица «нулевых» Саша вернулась на
Дешевые очки от солнца могут разрушить сетчатку
Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет
Сергей Шнуров в Италии рассказал, «куда уходят
Apple продолжает рекламную компанию по сервису
Стала известна цена фаблета Samsung Galaxy Note 9
Уилл Смит: футбольный матч Россия — Хорватия —
Футболисты, имитирующие травмы, пользуются
NASA опубликовало захватывающий снимок ползания
Британский футбольный фанат был поражен красотой
На Байкале турист сорвался со скалы и 17 часов
Зеленый чай с лимоном и мятой признан самым
Верблюдица Марья предсказала победителя
Просмотреть все новости