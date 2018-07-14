Apple продолжает рекламную компанию по сервису Apple Pay Cash

Первую рекламу платежного сервиса Apple Pay Cash провели совсем недавно. Американская компания рассказала про все преимущества указанной опции. Так Купертиновцы напомнили о себе, как о представителях той категории разработчиков, которые идут в ногу со временем.В подробностях отмечается, что для перечисления денег адресату посредством iMessage, необходимо нужно войти в отвечающее за данные функции приложение, затем провести выбор контакта и выбрать нажатием иконку Apple Pay, на следующем этапе, достаточно просто указать требуемую сумму.Как сообщалось ранее, данную опцию для пользователей внедрили в iOS 11 еще в конце 2017 года. С этого времени начала стремительно расти популярность Apple Pay. Уже полгода назад сервисом воспользовались 16% владельцев iPhone всего мира. На территории России пока нет доступа к данному функционалу. Относительно даты его внедрения пока информации нет.