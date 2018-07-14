Уилл Смит: футбольный матч Россия — Хорватия — самый памятный момент ЧМ-2018

Смит отметил, что это является самым большим спортивным мероприятием в мире. Когда ему предложили принять участие в ЧМ-2018, актёр немедленно не раздумывая согласился. Знаменитости нравится быть частью данного мероприятия, которое сейчас проходит в России. На вопрос о самом памятном моменте турнира, Смит сказал, что его потряс четвертьфинал между Хорватией и Россией. По его мнению, это было настоящее зрелище. Хорватский вратарь имел проблемы с ногой, поэтому актёр решил, что команде Хорватии ничего не светит. Однако хорватская команда всё-таки смогла оказаться в финале.На вопрос о самых крутых игроках в ЧМ в целом, Уилл Смит отметил, что обожает Криштиану Роналду. Актёр поражается безупречному вкусу данного футболиста во всём. Уилл Смит является одним из авторов официальной песни Чемпионата Мира 2018. Вместе с Эрой Истрефи и Ники Джемом он 15 июля выступит в рамках церемонии закрытия мирового первенства.