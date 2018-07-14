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Путин встретится с главами государств, которые приедут на финал ЧМ-2018

В Кремле были анонсированы встречи Владимира Путина с рядом мировых лидеров в рамках финала ЧМ 2018. Российский президент планирует пообщаться с главами Катара, Франции, Хорватии, Венгрии, Молдавии, а также прочими. Последний день мундиаля запланирован на 15 июля.

Путин встретится с главами государств, которые приедут на финал ЧМ-2018


Юрий Ушаков, являющийся помощником Владимира Путина, анонсировал встречу главы российского государства с лидерами стран, посетивших финал ЧМ-2018. Ушаков не предоставил точных сведений, отметив, что в рамках главной игры будут присутствовать некоторые президенты, а также прочие высокопоставленные политики. На сегодняшний день точно известно касательно встречи Путина с президентами Франции и Хорватии. В рамках финала ЧМ-2018 встречу проведут команды Франции, а также Хорватии.

Стоит отметить, что для восточнославянской футбольной команды это является первым поединком на таком высоком уровне. Хорваты раньше никогда не могли попасть в финал мундиаля. Французская сборная этой ступени в последний раз смогла достичь в 1998 году. Тогда Франция смогла выиграть последний свой Кубок мира.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:04
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