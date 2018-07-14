Британский футбольный фанат был поражен красотой девушек из Железноводска

После матча молодой парень решил поехать на экскурсию, но кроме местных достопримечательностей был восхищен горожанками, имеющими стройные фигуры и очаровательные улыбки. Они стали идеалами женственности для британца, когда показывали ему местные источники и Железную гору.Мужчина был очарован видом женщин в национальных костюмах с румянцем на щеках, после чего назвал россиян самыми дружелюбными людьми. Он был рад, что приехал в страну и увидел много чудесных городов, после чего стал мечтать о покорении Эльбруса.