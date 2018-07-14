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Британский футбольный фанат был поражен красотой девушек из Железноводска

Британский футбольный фанат был поражен красотой девушек из Железноводска. Он приехал сюда, чтобы поддержать родную команду, не сумевшую победить соперников из Хорватии.

После матча молодой парень решил поехать на экскурсию, но кроме местных достопримечательностей был восхищен горожанками, имеющими стройные фигуры и очаровательные улыбки. Они стали идеалами женственности для британца, когда показывали ему местные источники и Железную гору.

Британский футбольный фанат был поражен красотой девушек из Железноводска


Мужчина был очарован видом женщин в национальных костюмах с румянцем на щеках, после чего назвал россиян самыми дружелюбными людьми. Он был рад, что приехал в страну и увидел много чудесных городов, после чего стал мечтать о покорении Эльбруса.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:15
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