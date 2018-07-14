Зеленый чай с лимоном и мятой признан самым лучшим охлаждающим напитком в жаркую погоду – Диетологи

Кроме него можно употреблять соки из фруктов, уменьшающие чувство голода и насыщающие организм полезными веществами, но не стоит выбирать яблочный или апельсиновый нектар. Также эксперты отметили, что летом не нужно увлекаться солеными и сладкими деликатесами, а лучше обратить внимание на сырые овощи.Такие рекомендации позволят людям избавиться от стресса и лишних килограмм, потому что сахар только удерживает воду в организме, мешая ее испарению. В результате человек может упасть в обморок, но также нельзя летом увлекаться спиртными напитками. Они могут стать виновниками внезапного инсульта. Минеральная вода тоже помогает утолить жажду, а из мясных продуктов самым лучшим вариантом станет курица.