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Зеленый чай с лимоном и мятой признан самым лучшим охлаждающим напитком в жаркую погоду – Диетологи

Российские диетологи признали зеленый чай с лимоном и мятой самым лучшим охлаждающим напитком в жаркую погоду. Жители Востока пьют напиток горячим, чтобы получить желаемый результат.

Кроме него можно употреблять соки из фруктов, уменьшающие чувство голода и насыщающие организм полезными веществами, но не стоит выбирать яблочный или апельсиновый нектар. Также эксперты отметили, что летом не нужно увлекаться солеными и сладкими деликатесами, а лучше обратить внимание на сырые овощи.

Зеленый чай с лимоном и мятой признан самым лучшим охлаждающим напитком в жаркую погоду – Диетологи


Такие рекомендации позволят людям избавиться от стресса и лишних килограмм, потому что сахар только удерживает воду в организме, мешая ее испарению. В результате человек может упасть в обморок, но также нельзя летом увлекаться спиртными напитками. Они могут стать виновниками внезапного инсульта. Минеральная вода тоже помогает утолить жажду, а из мясных продуктов самым лучшим вариантом станет курица.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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