Растущие деревья на Марсе привлекли к себе внимание исследователей

Многие независимые эксперты замечают, что оно предпочитает публиковать сюжеты, на которых убраны все подозрительные объекты, но иногда невнимательные сотрудники пропускают ценные материалы. Сейчас они заметили представителей флоры на очередном фото.Сначала объекты не привлекли к себе внимание специалистов, но потом они заметили их сходство с растительным миром Земли. После этого уфологи не сомневаются, что NASA знает о существовании жизни на планете, а потому боится преждевременно осуществить миссию по ее колонизации из-за агрессии пришельцев.