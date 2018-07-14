Ученый Saul Kullook с помощью математической формулы доказал существование Бога Израиля

Между ними и переселениями народа было замечено 15 корреляций, потому в данных событиях нет совпадений. Эксперт отметил, что многие неправильно трактуют образ Творца евреев, но данное открытие говорит, что планета была создана им для размещения нации на территории.Потому внеземная система может негативно отреагировать на попытки изгнать ее с заселенных земель или изменить границы страны. Также специалист считает, что история евреев связана с Вселенной и является призывом ко всему человечеству поверить в существование их Бога.