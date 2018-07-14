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Ученый Saul Kullook с помощью математической формулы доказал существование Бога Израиля

Saul Kullook с помощью математической формулы доказал существование Бога Израиля. Во время исследования библейской хронологии ученый учитывал наклон планеты во время смещения земной оси и широту границ страны.

Между ними и переселениями народа было замечено 15 корреляций, потому в данных событиях нет совпадений. Эксперт отметил, что многие неправильно трактуют образ Творца евреев, но данное открытие говорит, что планета была создана им для размещения нации на территории.

Ученый Saul Kullook с помощью математической формулы доказал существование Бога Израиля


Потому внеземная система может негативно отреагировать на попытки изгнать ее с заселенных земель или изменить границы страны. Также специалист считает, что история евреев связана с Вселенной и является призывом ко всему человечеству поверить в существование их Бога.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:15
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