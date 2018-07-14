Специалисты отметили рост рынка продаж компьютеров за последние шесть лет

Производителями за этот период успешно выпущено более чем 62 миллионов персональных устройств. Под обозначением ПК специалисты Gartner обобщили как мобильные, так и настольные компьютеры. Проведенный анализ не учитывал объемы реализации хромбуков и планшетов. Аналитики пока не спешат прогнозировать какие-либо восстановления в данной отрасли.На основании полученных результатов, эксперты даже не рискуют определить однозначно, кто является лидером на рынке, связанном с выпуском компьютеров. Если исходить из текущего положения, доля в 21,9% соответствует компании HP и Lenovo. Третью позицию занимает Dell, на четвертом и пятом местах расположились Acer Group и Apple. По суммарной доле остальных проанализированных предприятий, отмечается снижение до 25,9%.