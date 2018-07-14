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Специалисты отметили рост рынка продаж компьютеров за последние шесть лет

Экспертами компании Gartner проведены исследования, данные по которым основаны на информации за второй квартал этого года. В результате сделан вывод, что за прошедшие шесть лет, наблюдается значительный рост рынка компьютеров, причем отметка достигла 1,4%.

Производителями за этот период успешно выпущено более чем 62 миллионов персональных устройств. Под обозначением ПК специалисты Gartner обобщили как мобильные, так и настольные компьютеры. Проведенный анализ не учитывал объемы реализации хромбуков и планшетов. Аналитики пока не спешат прогнозировать какие-либо восстановления в данной отрасли.

Специалисты отметили рост рынка продаж компьютеров за последние шесть лет


На основании полученных результатов, эксперты даже не рискуют определить однозначно, кто является лидером на рынке, связанном с выпуском компьютеров. Если исходить из текущего положения, доля в 21,9% соответствует компании HP и Lenovo. Третью позицию занимает Dell, на четвертом и пятом местах расположились Acer Group и Apple. По суммарной доле остальных проанализированных предприятий, отмечается снижение до 25,9%.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:00
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