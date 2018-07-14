В марсианском кратере Гейла найдены распиленные каменные блоки

В сюжете видно, что они имеют идеальные формы и отшлифованы специальными инструментами, напоминающими лазер. Это открытие поразило эксперта, заметившего ровные срезы, имеющие искусственное происхождение.Такие технологии напоминают аналоги египтян, тоже разделяющих камни медными пилами. Артефакты до сих пор можно увидеть возле пирамид, а сейчас их собратья оказались на Красной планете.