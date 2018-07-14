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В марсианском кратере Гейла найдены распиленные каменные блоки

Деятельность внеземных существ на Марсе была замечена исследователем Мартином Грейни после просмотра новых снимков NASA. В кратере Гейла он нашел распиленные каменные блоки, отличающиеся от обломков породы.

В сюжете видно, что они имеют идеальные формы и отшлифованы специальными инструментами, напоминающими лазер. Это открытие поразило эксперта, заметившего ровные срезы, имеющие искусственное происхождение.

В марсианском кратере Гейла найдены распиленные каменные блоки


Такие технологии напоминают аналоги египтян, тоже разделяющих камни медными пилами. Артефакты до сих пор можно увидеть возле пирамид, а сейчас их собратья оказались на Красной планете.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:45
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