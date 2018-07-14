Желающий украсть курицу вор искупался в экскрементах после попытки спрятаться в туалете

Владелец птицы даже обрадовался, узнав о произошедшем инциденте. Злоумышленник забежал к нему во двор и схватил добычу, но заметил выходящего из дома человека и решил спрятаться в таком месте.Однако пол в помещении был гнилой и провалился под ногами мужчины. Перед арестом вора пришлось отмывать водой, а сам он винит в таком недоразумении 13 число, которое выпало на пятницу.