Ученые: Череп полумифического существа 4 года пролежал на участке французского фермера

Он позвонил ученым и сообщил о ценном артефакте, который принадлежал гомфотерию, жившему на нашей планете 11 миллионов лет назад. Животное считали вымышленным существом до тех пор, пока 150 лет назад не были найдены его зубы.Потому такая находка стала сенсацией в научном мире и позволит больше узнать о древнем представителе фауны. В процессе раскопок эксперты выяснили, что тут больше нет останков особи, но окаменелости сохранили образцы, которые нужно внимательно исследовать.