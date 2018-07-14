Google Chrome замедляет работу ПК после установки последних обновлений

Проблема возникла у большинства пользователей ПК, предпочитающих пользоваться Google Chrome, после установки очередного обновления. Все отметили значительное снижение производительности персональных компьютеров. Так же отмечено, при этом резко снижается объем оперативной памяти, ранее занимаемый системными ресурсами.На недовольство пользователей представители Google ответили, что вполне оправдано незначительное замедление в работе, так как теперь автоматически включается новая функция Chrome - Site Isolation, защищающая пользователей от уязвимостей, путем изолирования возможного влияния сайтов, которые открываются в отдельных вкладках.Как оказалось, этой функцией браузера и «съедается» оперативная память, только есть два метода решения проблемы. Можно стандартно отключить Site Isolation пользователем посредством настроек Google Chrome или более кардинально - сменить браузер.