АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Google Chrome замедляет работу ПК после установки последних обновлений

Обновленной версией браузера Google Chrome снижается производительность ПК? и все по причине «съедания» большей части установленной в системе оперативной памяти. При этом представители компании информированы о проблеме, и сообщили, что все сделано для защиты от уязвимостей пользователя.

Проблема возникла у большинства пользователей ПК, предпочитающих пользоваться Google Chrome, после установки очередного обновления. Все отметили значительное снижение производительности персональных компьютеров. Так же отмечено, при этом резко снижается объем оперативной памяти, ранее занимаемый системными ресурсами.
Google Chrome замедляет работу ПК после установки последних обновлений


На недовольство пользователей представители Google ответили, что вполне оправдано незначительное замедление в работе, так как теперь автоматически включается новая функция Chrome - Site Isolation, защищающая пользователей от уязвимостей, путем изолирования возможного влияния сайтов, которые открываются в отдельных вкладках.

Как оказалось, этой функцией браузера и «съедается» оперативная память, только есть два метода решения проблемы. Можно стандартно отключить Site Isolation пользователем посредством настроек Google Chrome или более кардинально - сменить браузер.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый Saul Kullook с помощью математической
Специалисты отметили рост рынка продаж
Марина Влади до сих пор общается с призраками
Кот Ахилл предсказал победу команды Бельгии над
В марсианском кратере Гейла найдены распиленные
Британец убил супругу из-за ее насмешек над
Желающий украсть курицу вор искупался в
Алла Михеева избавилась от ровной челки
Google Chrome замедляет работу ПК после установки
Ученые: Череп полумифического существа 4 года
Ученые: Одинокие мужчина чаще своих женатых
Виктория Романец морит себя голодом после
Чилийские рыбаки выловили гигантскую рыбу с телом
Ученые рассказали о влиянии ожирения на
Появились некоторые подробности о китайской
NASA опубликовало в сетях аудиозапись “беседы”
Хейтеры раскритиковали платья Костенко на выписке
Ирина Шейк затмила самую высокооплачиваемую
«Ливерпуль» предложил €20 000 000 «Бешикташу» за
Специалисты из США успешно протестировали
Путин встретится с главами государств, которые
НПО «Энергомаш» испытает новый метановый ракетный
Возле побережья Греции обнаружен гигантский
В продаже появится комикс, разработанный по
Жители Турции запечатлели на видео пришельцев
Мутко запретили появляться рядом с главой FIFA
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в
Ольга Жарикова и Александр Гобозов мечтают о
Сборная Хорватии была оштрафована федерацией FIFA
Игроки французской сборной захотели задержаться в
Просмотреть все новости