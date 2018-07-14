Ученые: Одинокие мужчина чаще своих женатых сверстников страдают от деменции

Они провели исследования с участием 8000 добровольцев, после чего отметили, что 42% холостяков имеют такие симптомы по сравнению с парами, что также относится к одиноким женщинам. Причиной является различие в образе жизни, который ведут люди.Одинокие мужчины чаще подвержены вредным привычкам и стрессам. Эти факторы провоцируют развитие опасного недуга, который часто возникает у пожилых лиц.