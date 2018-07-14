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Ученые: Одинокие мужчина чаще своих женатых сверстников страдают от деменции

Британские ученые выяснили, что одинокие мужчина чаще своих женатых сверстников страдают от деменции. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Они провели исследования с участием 8000 добровольцев, после чего отметили, что 42% холостяков имеют такие симптомы по сравнению с парами, что также относится к одиноким женщинам. Причиной является различие в образе жизни, который ведут люди.

Ученые: Одинокие мужчина чаще своих женатых сверстников страдают от деменции


Одинокие мужчины чаще подвержены вредным привычкам и стрессам. Эти факторы провоцируют развитие опасного недуга, который часто возникает у пожилых лиц.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:45
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