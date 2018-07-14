Появились некоторые подробности о китайской частной ракете Zhuque-2

Сообщается, что длина и диаметр корпуса ракеты составляют 48,8 и 3,35 м. Масса носителя с полными баками 218 тонн. Силовая установка ракеты позволит ей выводить до 4 тонн на 200-километровую орбиту и до 2 тонн на солнечно-синхронную. Что касается топлива, то здесь в качестве окислителя используется кислород, а роль топлива играет метан. По конструкции Zhuque-2 будет напоминать носитель Long March 2.По данным специалистов из Landspace, первые стендовые испытания всех систем ракеты начнутся в следующем году. Первый полет носителя состоится примерно через год. Все будет зависеть от того, насколько быстро инженеры компании завершат разработку легкой трехступенчатой ракеты LS-1.