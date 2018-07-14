Ирина Шейк затмила самую высокооплачиваемую модель Бар Рафаэли на вечеринке
Ирина Шейк на своей странице в Instagram выложила видеоролик, который был сделан на вечеринке, посвящённой 30-летнему юбилею испанского глянцевого журнала Vogue. Фанаты заявили, что звезде удалось затмить Бар Рафаэли, которая является самой высокооплачиваемой моделью.
На видеоролике Ирина Шейк запечатлена вместе со своими коллегами, девушки сидят на диване и позируют на камеру под музыку, при этом их освещают софиты. Вместе с Ириной Шейк на видео можно увидеть Карли Клосс и Бар Рафаэли.
Для данного мероприятия Ирина Шейк одела приталенное короткое платье синего цвета. Поклонники модели отметили её стройные ноги, подписчики звезды в комментариях написали, что она сумела превзойти на вечеринке других своих коллег по цеху.
Данный видеоролик за короткое время набрал более 500 тысяч просмотров. Подписчики в комментариях в адрес звезды писали комплименты, а некоторым не понравилась причёска Ирины Шейк.