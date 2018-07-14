Ирина Шейк затмила самую высокооплачиваемую модель Бар Рафаэли на вечеринке

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 12 Июл 2018 в 10:18 PDT

На видеоролике Ирина Шейк запечатлена вместе со своими коллегами, девушки сидят на диване и позируют на камеру под музыку, при этом их освещают софиты. Вместе с Ириной Шейк на видео можно увидеть Карли Клосс и Бар Рафаэли.Для данного мероприятия Ирина Шейк одела приталенное короткое платье синего цвета. Поклонники модели отметили её стройные ноги, подписчики звезды в комментариях написали, что она сумела превзойти на вечеринке других своих коллег по цеху.Данный видеоролик за короткое время набрал более 500 тысяч просмотров. Подписчики в комментариях в адрес звезды писали комплименты, а некоторым не понравилась причёска Ирины Шейк.