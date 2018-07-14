Ученые рассказали о влиянии ожирения на продолжительность жизни

Учеными проведены исследования по пяти направлениям. В них приняли участие 54 тысячи человек. Их квалифицировали по определенным признакам, соответствующим фактам проявления ожирения. Среди большей части исследуемых, определили увеличение массы тела в результате метаболических особенностей организма. На этом основании данный признак признали основополагающим, и он был выбран как основа для исследований специалистов.На основании полученных результатов, ученые сделали вывод, что ожирением не повышается риск смерти и это должно изменить существующие понимания вопроса, связанного с повышенной массой тела, необходим переход на другой уровень понимания данного вопроса. Одновременно специалисты отметили, что людям стоит обеспокоиться и посещать тренажерный зал, в случае образования лишнего веса не от метаболизма, а других факторов. Так же отмечается, если организм человека предрасположен к ожирению, то можно буквально пострадать от попыток усиленного желания сбросить лишние килограммы.