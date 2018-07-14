Ученые рассказали о влиянии ожирения на продолжительность жизни
Лишний вес часто признается виновником преждевременной смерти, поэтому рекомендуется как можно быстрее от него избавляться. Согласно высказываниям специалистов Йоркского утверждается, что уровень смертности не зависит от массы тела.
Учеными проведены исследования по пяти направлениям. В них приняли участие 54 тысячи человек. Их квалифицировали по определенным признакам, соответствующим фактам проявления ожирения. Среди большей части исследуемых, определили увеличение массы тела в результате метаболических особенностей организма. На этом основании данный признак признали основополагающим, и он был выбран как основа для исследований специалистов.
На основании полученных результатов, ученые сделали вывод, что ожирением не повышается риск смерти и это должно изменить существующие понимания вопроса, связанного с повышенной массой тела, необходим переход на другой уровень понимания данного вопроса. Одновременно специалисты отметили, что людям стоит обеспокоиться и посещать тренажерный зал, в случае образования лишнего веса не от метаболизма, а других факторов. Так же отмечается, если организм человека предрасположен к ожирению, то можно буквально пострадать от попыток усиленного желания сбросить лишние килограммы.