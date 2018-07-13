Нейробиологи изучили расстройства мотивации человека

По словам ученых, понимание механизмов выбора насекомых может помочь ученым понять и разработать стратегии лечения человеческих расстройств, где мотивация идет вразрез, например, наркомания и депрессия.Исследования Драгана Рогули и Майкла Крикмора, доцентов нейробиологии Гарвардской медицинской школы, происходят в мотивационной схеме мозга насекомых - взаимосвязанных наборах нейронов, которые используют плодовые мухи при выборе определенного рода деятельности: еды, сна или спаривания.Фруктовая муха Дрозофила - идеальная модель для изучения этой увлекательной схемы, объясняет Рогуля, потому что анатомия, управляющая этим явлением, относительно проста и сексуально диморфна у этих насекомых, что позволяет легко находить и манипулировать. Группа из 20 нейронов, называемая P1, функционирует как командный центр ухаживания мухи-самца.Основываясь на предыдущей работе в своих лабораториях, Рогуля и Крикмор знали, что дофамин - химическое вещество мозга, направляющее желание и мотивацию, как у мух, так и людей, и что уровни дофамина высоки у мужчин, страдающих половым здоровьем. Но нейронные механизмы, с помощью которых этот химический сигнал направляет поведение ухаживания, неизвестны. Дофамин также несет ответственность за поддержание поведения ухаживания вплоть до спаривания, объясняют ученые. Мухи с низким уровнем дофамина могут сделать попытку поухаживать, но быстро сдаются. Однако те, у кого высокий уровень дофамина, с большей вероятностью настойчиво преследовали свои любовные интересы.«Дофамин рассказывает командному центру, как реагировать на начальном этапе и когда сдаваться. Окончательное решение является функцией этих нейронов», - сказал Рогуля.Мужчины с низкой мотивацией после получения желаемого в виде интимной близости или менее идеальной цели все еще ухаживали время от времени. Это двоякое решение, пояснили ученые, имеет элемент случайности, взвешенный по факторам, включая мотивацию мужчины и сенсорную информацию, которую он получает от женщины. Этот элемент случайности является ключевой частью того, что делает схему мотивации мозга отличной от схемы, ответственной за обработку сенсорных или моторных сигналов.