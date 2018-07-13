Нейробиологи изучили расстройства мотивации человека
Ученые из Гарвардской медицинской школы показали, что то, что подсказывает баланс в пользу или против, - это сближение мотивации, восприятия и шанса. По мнению исследователей, комбинация сильно влияет на баланс возбуждающих и ингибирующих факторов в небольшой области мозга.
По словам ученых, понимание механизмов выбора насекомых может помочь ученым понять и разработать стратегии лечения человеческих расстройств, где мотивация идет вразрез, например, наркомания и депрессия.
Исследования Драгана Рогули и Майкла Крикмора, доцентов нейробиологии Гарвардской медицинской школы, происходят в мотивационной схеме мозга насекомых - взаимосвязанных наборах нейронов, которые используют плодовые мухи при выборе определенного рода деятельности: еды, сна или спаривания.
Фруктовая муха Дрозофила - идеальная модель для изучения этой увлекательной схемы, объясняет Рогуля, потому что анатомия, управляющая этим явлением, относительно проста и сексуально диморфна у этих насекомых, что позволяет легко находить и манипулировать. Группа из 20 нейронов, называемая P1, функционирует как командный центр ухаживания мухи-самца.
Основываясь на предыдущей работе в своих лабораториях, Рогуля и Крикмор знали, что дофамин - химическое вещество мозга, направляющее желание и мотивацию, как у мух, так и людей, и что уровни дофамина высоки у мужчин, страдающих половым здоровьем. Но нейронные механизмы, с помощью которых этот химический сигнал направляет поведение ухаживания, неизвестны. Дофамин также несет ответственность за поддержание поведения ухаживания вплоть до спаривания, объясняют ученые. Мухи с низким уровнем дофамина могут сделать попытку поухаживать, но быстро сдаются. Однако те, у кого высокий уровень дофамина, с большей вероятностью настойчиво преследовали свои любовные интересы.
«Дофамин рассказывает командному центру, как реагировать на начальном этапе и когда сдаваться. Окончательное решение является функцией этих нейронов», - сказал Рогуля.
Мужчины с низкой мотивацией после получения желаемого в виде интимной близости или менее идеальной цели все еще ухаживали время от времени. Это двоякое решение, пояснили ученые, имеет элемент случайности, взвешенный по факторам, включая мотивацию мужчины и сенсорную информацию, которую он получает от женщины. Этот элемент случайности является ключевой частью того, что делает схему мотивации мозга отличной от схемы, ответственной за обработку сенсорных или моторных сигналов.
По словам ученых, понимание механизмов выбора насекомых может помочь ученым понять и разработать стратегии лечения человеческих расстройств, где мотивация идет вразрез, например, наркомания и депрессия.
Исследования Драгана Рогули и Майкла Крикмора, доцентов нейробиологии Гарвардской медицинской школы, происходят в мотивационной схеме мозга насекомых - взаимосвязанных наборах нейронов, которые используют плодовые мухи при выборе определенного рода деятельности: еды, сна или спаривания.
Фруктовая муха Дрозофила - идеальная модель для изучения этой увлекательной схемы, объясняет Рогуля, потому что анатомия, управляющая этим явлением, относительно проста и сексуально диморфна у этих насекомых, что позволяет легко находить и манипулировать. Группа из 20 нейронов, называемая P1, функционирует как командный центр ухаживания мухи-самца.
Основываясь на предыдущей работе в своих лабораториях, Рогуля и Крикмор знали, что дофамин - химическое вещество мозга, направляющее желание и мотивацию, как у мух, так и людей, и что уровни дофамина высоки у мужчин, страдающих половым здоровьем. Но нейронные механизмы, с помощью которых этот химический сигнал направляет поведение ухаживания, неизвестны. Дофамин также несет ответственность за поддержание поведения ухаживания вплоть до спаривания, объясняют ученые. Мухи с низким уровнем дофамина могут сделать попытку поухаживать, но быстро сдаются. Однако те, у кого высокий уровень дофамина, с большей вероятностью настойчиво преследовали свои любовные интересы.
«Дофамин рассказывает командному центру, как реагировать на начальном этапе и когда сдаваться. Окончательное решение является функцией этих нейронов», - сказал Рогуля.
Мужчины с низкой мотивацией после получения желаемого в виде интимной близости или менее идеальной цели все еще ухаживали время от времени. Это двоякое решение, пояснили ученые, имеет элемент случайности, взвешенный по факторам, включая мотивацию мужчины и сенсорную информацию, которую он получает от женщины. Этот элемент случайности является ключевой частью того, что делает схему мотивации мозга отличной от схемы, ответственной за обработку сенсорных или моторных сигналов.
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:46