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Райские птицы по прихоти ученых были отнесены к семейству воробьиных и воспеты в русских сказках

Многие люди никогда не видели райских птиц, считая их мифическими созданиями. Однако эти пернатые по прихоти ученых были отнесены к семейству воробьиных и воспеты в русских сказках.

Райские птицы по прихоти ученых были отнесены к семейству воробьиных и воспеты в русских сказках


Чтобы полюбоваться настоящими красавицами стоит совершить путешествие в Новую Гвинею, где они живут на островах. Эксперты не нашли следов птиц на Мадагаскаре, хотя данная территория тоже раньше упоминалась во многих источниках. Особи не будут позировать перед любопытными туристами, окружив их с разных сторон, хотя здесь водится много разновидностей экзотического чуда с ярким оперением.

Вот оно вызывается настоящий ажиотаж у любителей таких сувениров, умудряющихся вывозить их килограммами, чтобы потом продать мастерам женских шляп и модельерам. Магеллан был первым европейцем, увидевшим райскую птицу, подаренную ему папуасами, только он не смог привезти ее домой из-за убийства во время пути.

Райские птицы по прихоти ученых были отнесены к семейству воробьиных и воспеты в русских сказках


Затем капитан Эль Кано смог удивить соотечественников диковинным убранством этих созданий, а дальше стал рассказывать о них придуманные истории. Купцы настолько воодушевились сказками о питании небесной росой и воздушными домами товара, что стали отрезать ноги птиц от шкурок, чтобы не разрушать мифы. Местное население быстро оценило небывалый интерес белых людей к представителям фауны и наладило у себя производство их останков, уничтожая популяцию вида.

Путешественники кроме них забирали с собой драгоценные металлы вместе с людьми, но сейчас истребление пернатых прекратилось. Мода на шляпки с перьями закончилась, как и ценные ресурсы, а птицы продолжают жить, вот только их охраняют не очень надежно и поголовье продолжает сокращаться.

Райские птицы по прихоти ученых были отнесены к семейству воробьиных и воспеты в русских сказках


Эти шустрые и подвижные создания отказываются позировать перед камерами, в чем лично убедился американский фотограф Тим Ламан, решивший сделать фото 50 разновидностей пернатых. Они метались по веткам, не желая показывать себя человеку, а также имели разные размеры. Самые крупные метровые особи поражают людей роскошным хвостом, имеющим удивительный окрас.

Он переливается на солнце различными оттенками и цветами, подтверждая название птиц, но каждый вид имеет свои отличия в палитре перьев. Никто не знает, откуда жители древней Руси узнали о заморских творениях природы, которые потом были названы гамаюном, сирином и другими именами сказочных героев.

Райские птицы по прихоти ученых были отнесены к семейству воробьиных и воспеты в русских сказках


Некоторые эксперты считают, что сначала авторы придумали сюжет, а потом смогли увидеть реальных героев, описав их внешний вид в преданиях. Можно сразу развенчать многие неверные описания настоящих райских птиц, не имеющих сладких голосов, чтобы заманивать путников в свои ловушки.

Они издают отвратительные звуки, а также не могут исполнять желания людей или сообщать им о грядущих событиях. Да и тема счастливого талисмана тоже не относится к пернатым, питающимся насекомыми, и живущими до 20 лет, так что нужно просто оставить вымирающий вид в покое.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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