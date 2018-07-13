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47-летняя Наталья Сенчукова поразила фигурой в купальнике

Певица Наталья Сенчукова поделилась личным снимком с отдыха, продемонстрировав, как выглядит женщина, которая правильно питается и ведет активный образ жизни.

47-летняя Наталья Сенчукова поразила фигурой в купальнике


Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отдыхают на Клязьминском водохранилище. Певица решила удивить фанатов, обнародовав редкий для своего микроблога снимок. На фото артистка изображена в купальнике. Сорокасемилетняя исполнительница песен поразила поклонников идеальной фигурой. В кадре звезда показала свой плоский живот и бесконечные ноги. Особенно фолловерам понравился на животе певицы необычный нательный рисунок. Образ Наталья дополнила желтой косынкой и солнцезащитными очками. Публикация за восемнадцать часов сумела собрать более 1,8 тысяч отметок «Мне нравится и множество лестных комментариев.

47-летняя Наталья Сенчукова поразила фигурой в купальнике


В этом году певице исполняется 48 лет. Но фигуре Сенчуковой могут позавидовать даже двадцатилетние дамы. Восхитительные формы артистки – результат правильного питания и активного образа жизни. Знаменитость с супругом занимается спортом, а также уделяет большое внимание питанию.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:36
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