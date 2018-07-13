Анфиса Чехова проводит «обнаженную» акцию для своих сторонниц

Анфиса Чехова считает, что если человек стесняется своего тела, то у него присутствуют проблемы и внутренние запреты. По убеждению ведущей, любое тело красивое, поэтому не надо его прятать под одеждой. Чехова в своем аккаунте Instagram написала - «Нагота божественна». Всех своих сторонниц телезвезда просит, последовав ее примеру, опубликовать в социальной сети фотографии в купальнике со хештегом #моеголоелето.Ранее знаменитость пострадала на одном из курортов Греции. В начале своего отдыха звезда телеэкрана получила тепловой удар, потому что продолжительное время находилась под палящим солнцем на пляже. Сотрудники отеля обложили Анфису льдом, после чего ей стало заметно лучше.