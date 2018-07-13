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Анфиса Чехова проводит «обнаженную» акцию для своих сторонниц

Знаменитая отечественная телеведущая Анфиса Чехова запускает в Интернете «голый» флешмоб. Знаменитость предлагает девушкам, имеющим комплекс неполноценности, побороть свои страхи и обнародовать на просторах мировой соцсети снимок в бикини.

Анфиса Чехова проводит «обнаженную» акцию для своих сторонниц


Анфиса Чехова считает, что если человек стесняется своего тела, то у него присутствуют проблемы и внутренние запреты. По убеждению ведущей, любое тело красивое, поэтому не надо его прятать под одеждой. Чехова в своем аккаунте Instagram написала - «Нагота божественна». Всех своих сторонниц телезвезда просит, последовав ее примеру, опубликовать в социальной сети фотографии в купальнике со хештегом #моеголоелето.

Анфиса Чехова проводит «обнаженную» акцию для своих сторонниц


Ранее знаменитость пострадала на одном из курортов Греции. В начале своего отдыха звезда телеэкрана получила тепловой удар, потому что продолжительное время находилась под палящим солнцем на пляже. Сотрудники отеля обложили Анфису льдом, после чего ей стало заметно лучше.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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