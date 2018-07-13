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Максим Галкин порадовал фанатов милым фотоснимком со своими детьми на фоне заката

Максим Галкин и Алла Пугачёва проводят свой отдых на Кипре, юморист регулярно в Instagram выкладывает фотографии. Накануне Галкин опубликовал милый снимок, на котором запечатлены дети Лиза, Гарри и Клавдия – дочь Кристины Орбакайте на фоне заката.

Максим Галкин порадовал фанатов милым фотоснимком со своими детьми на фоне заката


Дети непринуждённо позируют на камеру, на заднем фоне запечатлён морской пейзаж и горные массивы. Максим Галкин подписал данный снимок так: «Ребята на фоне заката». В комментариях подписчики звезды отметили, что, судя по всему, дети счастливы и прекрасно проводят время вместе в невероятном путешествии.

Спустя какое-то время Максим Галкин решил запретить к данной фотографии все комментарии. По мнению многочисленных подписчиков юмориста, хейтеры попытались оскорбить детей, поэтому звёздный папа решил отключить комментарии к снимку.

В свою очередь Алла Пугачёва отметила, что она хочет отдохнуть от соцсетей, и не будет публиковать фотографии с отдыха. Поэтому фанаты теперь внимательно следят за публикациями её мужа Максима Галкина, чтобы быть в курсе последних событий звёздного семейства.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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