Максим Галкин порадовал фанатов милым фотоснимком со своими детьми на фоне заката

Дети непринуждённо позируют на камеру, на заднем фоне запечатлён морской пейзаж и горные массивы. Максим Галкин подписал данный снимок так: «Ребята на фоне заката». В комментариях подписчики звезды отметили, что, судя по всему, дети счастливы и прекрасно проводят время вместе в невероятном путешествии.Спустя какое-то время Максим Галкин решил запретить к данной фотографии все комментарии. По мнению многочисленных подписчиков юмориста, хейтеры попытались оскорбить детей, поэтому звёздный папа решил отключить комментарии к снимку.В свою очередь Алла Пугачёва отметила, что она хочет отдохнуть от соцсетей, и не будет публиковать фотографии с отдыха. Поэтому фанаты теперь внимательно следят за публикациями её мужа Максима Галкина, чтобы быть в курсе последних событий звёздного семейства.