Юлия Пересильд удивила фанатов схожестью с мамой на фото

На опубликованной фотографии Юлия Пересильд и её мама позируют в шляпах и в солнцезащитных очках. Свой отпуск актриса в этом году проводит в Испании вместе со своими детьми и мамой. В описании к данному снимку Юлия Пересильд пожелала своим фанатам доброго утра и хорошего настроения. Для того чтобы сама актриса чувствовала хорошо и позитивно, ей необходимо присутствие близких людей.За короткое время фотография Юлии Пересильд набрала более 5 тысяч лайков. В комментариях поклонники актрисы написали комплименты, а также отметили ей сходство с мамой. Некоторые подписчики поблагодарили звезду российского кинематографа за публикацию «тёплых» снимков, так как им нравится следить за насыщенной жизнью Юлии Пересильд.