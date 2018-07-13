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Юлия Пересильд удивила фанатов схожестью с мамой на фото

На своей странице в Instagram Юлия Пересильд опубликовала новую фотографию, которая была сделана на отдыхе в Испании. На снимке актриса запечатлена со своей мамой, подписчики Юлии отметили, что она очень похожа на свою моложавую маму.

Юлия Пересильд удивила фанатов схожестью с мамой на фото


На опубликованной фотографии Юлия Пересильд и её мама позируют в шляпах и в солнцезащитных очках. Свой отпуск актриса в этом году проводит в Испании вместе со своими детьми и мамой. В описании к данному снимку Юлия Пересильд пожелала своим фанатам доброго утра и хорошего настроения. Для того чтобы сама актриса чувствовала хорошо и позитивно, ей необходимо присутствие близких людей.

За короткое время фотография Юлии Пересильд набрала более 5 тысяч лайков. В комментариях поклонники актрисы написали комплименты, а также отметили ей сходство с мамой. Некоторые подписчики поблагодарили звезду российского кинематографа за публикацию «тёплых» снимков, так как им нравится следить за насыщенной жизнью Юлии Пересильд.

Юлия Пересильд удивила фанатов схожестью с мамой на фото
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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