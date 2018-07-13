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Учёные надеются найти жизнь на Марсе при помощи «дюн-призраков»

Астрономы сообщили о неожиданной находке на Марсе – так называемых «дюн-призраков». Это естественные углубления на месте, где раньше были дюны. Подобное можно обнаружить на Земле. Ученые считают, что в этих призрачных углублениях могут обитать древние микроорганизмы, изолированные от внешней среды миллионы лет тому.

Учёные надеются найти жизнь на Марсе при помощи «дюн-призраков»


Исходя из исследований, ученые выявили, что дюны на Красной планете пропали вследствие вулканической активности или астероидных атак. Их дальнейшее изучение может помочь ученым узнать наверняка о возможности существования марсианской жизни, так как такие «дюны-призраки» могут содержать в себе древние породы, возраст коих исчисляется миллионами лет. Следовательно, в древних породах могут теоретически обитать если не сами микроорганизмы, то следы их жизнедеятельности.

Учёные надеются найти жизнь на Марсе при помощи «дюн-призраков»


Однако даже если ученые не найдут то, что ищут, исследование «дюн-призраков» даст возможность составить более полную картину изменения климата и среды Марса под воздействием внешних раздражителей.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:30
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