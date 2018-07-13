Учёные надеются найти жизнь на Марсе при помощи «дюн-призраков»
Астрономы сообщили о неожиданной находке на Марсе – так называемых «дюн-призраков». Это естественные углубления на месте, где раньше были дюны. Подобное можно обнаружить на Земле. Ученые считают, что в этих призрачных углублениях могут обитать древние микроорганизмы, изолированные от внешней среды миллионы лет тому.
Исходя из исследований, ученые выявили, что дюны на Красной планете пропали вследствие вулканической активности или астероидных атак. Их дальнейшее изучение может помочь ученым узнать наверняка о возможности существования марсианской жизни, так как такие «дюны-призраки» могут содержать в себе древние породы, возраст коих исчисляется миллионами лет. Следовательно, в древних породах могут теоретически обитать если не сами микроорганизмы, то следы их жизнедеятельности.
Однако даже если ученые не найдут то, что ищут, исследование «дюн-призраков» даст возможность составить более полную картину изменения климата и среды Марса под воздействием внешних раздражителей.
Исходя из исследований, ученые выявили, что дюны на Красной планете пропали вследствие вулканической активности или астероидных атак. Их дальнейшее изучение может помочь ученым узнать наверняка о возможности существования марсианской жизни, так как такие «дюны-призраки» могут содержать в себе древние породы, возраст коих исчисляется миллионами лет. Следовательно, в древних породах могут теоретически обитать если не сами микроорганизмы, то следы их жизнедеятельности.
Однако даже если ученые не найдут то, что ищут, исследование «дюн-призраков» даст возможность составить более полную картину изменения климата и среды Марса под воздействием внешних раздражителей.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:30