Учёные надеются найти жизнь на Марсе при помощи «дюн-призраков»

Исходя из исследований, ученые выявили, что дюны на Красной планете пропали вследствие вулканической активности или астероидных атак. Их дальнейшее изучение может помочь ученым узнать наверняка о возможности существования марсианской жизни, так как такие «дюны-призраки» могут содержать в себе древние породы, возраст коих исчисляется миллионами лет. Следовательно, в древних породах могут теоретически обитать если не сами микроорганизмы, то следы их жизнедеятельности.Однако даже если ученые не найдут то, что ищут, исследование «дюн-призраков» даст возможность составить более полную картину изменения климата и среды Марса под воздействием внешних раздражителей.