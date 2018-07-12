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Ученые из Австралии нашли созданный миллиард лет состав красителя

Учеными Австралийского национального университета обнаружены ископаемые останки самых старых образцов из биологических пигментов, причем их возраст составляет 1,1 миллиардов лет.

Окаменелые биохромы представлены ярко-розовыми остатками хлорофилла, из состава древних фотосинтезирующих организмов. Сообщает об этом пресс-релиз Phys.org.
Ученые из Австралии нашли созданный миллиард лет состав красителя


Образцы пигментов извлекли из залежей черных сланцев, это осадочные углеродистые породы, образовавшиеся на морском дне. Раскопали отложения в синеклизе Таудени, территоия Мавритании (Западная Африка). С целью получения материала для исследования, ученые измельчили породы, а затем сделали анализ выделенные соединений на наличие биологических молекул. По предварительным оценкам исследователей, полученные пигменты старше на полмиллиарда лет всех предыдущих находок аналогичного состава.

Полученные биологические соединения синтезировали клетки цианобактерий, представителей доминирующих форм жизни пищевой цепочки древнего океана. Распространение живых водорослей началось примерно 650 миллионов лет назад, и послужило дальнейшему развитию экосистем сложного характера, с крупными представителями видов животными.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:10
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