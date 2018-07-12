Роспотребнадзор рассказал, как восполнить недостаток йода

Число заболеваний, спровоцированных недостатком этого элемента в организме не уменьшается. Только в Волгоградском регионе в прошлом году зафиксировано почти 4 000 случаев микронутриентной недостаточности, спровоцированной недостатком йода. Причем, почти третья часть из них приходится на детей и подростков.Последняя прошедшая декада показала, что заболеваемость, связанная с содержанием в организме йода, пока не снижается и не растет.Надеяться, что может спасти йодированная соль не стоит: у нее небольшой срок хранения, когда полезные элементы в ней активны. Даже если тара закрыта, йод из нее улетучится через 3-4 месяца, а об открытых солонках и говорить не приходится. Кроме того, йод имеет свойство испаряться при высокой температуре.Специалисты при перечислении продуктов, наиболее богатых этим элементом, назвали морские водоросли и другие продукты моря. Содержат йод, правда в значительно меньшем количестве, яйца, сливочное масло, некоторые овощи, злаки, фрукты и ягоды, а также молочные продукты.Медики настоятельно рекомендуют перед тем, как начать принимать препараты с йодом, обследовать щитовидную железу и определить, имеет ли место ее гиперфункция. Поскольку есть случаи, когда йод просто противопоказан человеку.И напоследок эксперты от медицины посоветовали людям моложе 30 лет проверять щитовидку с помощью УЗИ раз в 5 лет, после 30 и до 45 лет – раз в 3 года, а людям, перешагнувшим 45-летний рубеж – ежегодно.