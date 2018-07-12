Брутальный внедорожник Rezvani Tank представлен в военной версии

Американским производителем спорткаров Rezvani недавно был выпущен рамный внедорожник с названием Tank. Авто с брутальной внешностью тогда удивил публику. Теперь у него появилась версия Military Edition, предназначенная для военных операций. Автомобиль получил стекла, которые не боятся стрелкового оружия, бронекапсулу с бронированием B7. Военный Rezvani Tank Military Edition имеет внутреннюю связь, защиту от взрывов, ночное видение. Большие колесные диски нового внедорожника оснащают военной резиной Runflat. В свою очередь салон авто дополнен аптечками и противогазами. ТС получило соответствующий шильдик на кузове, разнообразные решения для персонализации. Rezvani Tank Military Edition имеет агрессивный вид благодаря «мускулистому» кузову, высокому дорожному просвету. Авто укомплектовано внедорожной подвеской, полным приводом.Между тем базовая военная версия Rezvani Tank оснащается бензиновой «шестеркой» 3.6 на 285 л.с. Авто оснащается мотором V8 6.4 на 500 л.с., а также мотором Hellcat V8 6.2 на 707 л.с. Про стоимость новинки информация пока отсутствует.