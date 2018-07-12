Не все потеряно: Хорват Домагой Вида в эфире на русском языке извинился перед нашей страной

"Я знаю, что сделал ошибку и хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Нужно учиться на своих ошибках" , — после игры сказал Вида на русском языке.

Напомним, тогда после четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной России Вида проскандировал нацистский лозунг "Слава Украине". Ролик появился сразу после игры.Мы уже сообщали, что вовремя вчерашнего полуфинала между сборными Англии и Хорватии болельщики на стадионе "Лужники" освистывали игрока, а также в первом тайме несколько раз неодобрительно гудели, когда игрок хорват получал мяч​​​.Теперь все российские болельщики надеются, что игрок сборной Хорватии извинился искренне.