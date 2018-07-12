АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Не все потеряно: Хорват Домагой Вида в эфире на русском языке извинился перед нашей страной

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида в эфире канала "Россия 24" извинился за свои провокационные выкрики.

Напомним, тогда после четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной России Вида проскандировал нацистский лозунг "Слава Украине". Ролик появился сразу после игры.

Не все потеряно: Хорват Домагой Вида в эфире на русском языке извинился перед нашей страной

Мы уже сообщали, что вовремя вчерашнего полуфинала между сборными Англии и Хорватии болельщики на стадионе "Лужники" освистывали игрока, а также в первом тайме несколько раз неодобрительно гудели, когда игрок хорват получал мяч​​​.

"Я знаю, что сделал ошибку и хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Нужно учиться на своих ошибках" , — после игры сказал Вида на русском языке.

Теперь все российские болельщики надеются, что игрок сборной Хорватии извинился искренне.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / Спорт
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока
По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо
Виктория Одинцова показала эротичное видео с
Первые люди заселили Китай более двух миллионов
В Польше издеваются над трагедией затонувшей
Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой
В Соединённых Штатах создали боевые машины
Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru
Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь
Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном
Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали
Opel на эскизе показал дизайн своих будущих
Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что
Land Rover представил обновленную версию
Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит
Более 65% российского населения верят в
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную
Россия и Китай приступили к совместному проекту
Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился
Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Светлана Ходченкова опубликовала снимок в
Александр Ревва показал пение своей дочки под
В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30
LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai
Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым
Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для
Свежая ОС Android получит название созвучное с
Ariel представила новый каркасный спорткар версии
Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со
Просмотреть все новости