Генпрокуратура не нашла в словах Ксении Собчак об «украинском» Крыме признаков экстремизма

«Вот что мне нравится в наших правоохранительных органах, так это их непредсказуемость. Обращаясь туда, никогда наперед не знаешь, чем дело закончится. Вот и в случае с оценкой территориальной принадлежности Крыма постоянно чудеса происходят», - написал он.

«Крым-то чей? Хотелось бы ясности», - поинтересовался он.

Тем не менее, Ростислава Антонова данный результат не удовлетворил, и он поставил под сомнение работу Генпрокуратуры.По его словам, как минимум странно то, что в прокуратуре то уголовные дела ни с того, ни с сего заводят, а то и замечания не сделают.Кроме того, после объявления результатов у главы «Гражданского патруля» возник вопрос, причем не к Ксении Собчак, а к правоохранительным органам.Напомним, что в ходе своей первой пресс-конференции, которая проходила 24 октября, Ксения Собчак, находясь в статусе претендента на пост главы государства, заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине.Более того, теледива предложила провести на полуострове еще один референдум, который бы соответствовал всем канонам закона.