АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 73.35 USD 62.44
Курс валют на 11.07.2018

Генпрокуратура не нашла в словах Ксении Собчак об «украинском» Крыме признаков экстремизма

Московская прокуратура проанализировала слова бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак о принадлежности Крыма и не нашла в них признаков экстремизма. Об этом говорится в официальном ответе прокуратуры на запрос главы Межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Тем не менее, Ростислава Антонова данный результат не удовлетворил, и он поставил под сомнение работу Генпрокуратуры.

Генпрокуратура не нашла в словах Ксении Собчак об «украинском» Крыме признаков экстремизма

«Вот что мне нравится в наших правоохранительных органах, так это их непредсказуемость. Обращаясь туда, никогда наперед не знаешь, чем дело закончится. Вот и в случае с оценкой территориальной принадлежности Крыма постоянно чудеса происходят», - написал он.

По его словам, как минимум странно то, что в прокуратуре то уголовные дела ни с того, ни с сего заводят, а то и замечания не сделают.

Кроме того, после объявления результатов у главы «Гражданского патруля» возник вопрос, причем не к Ксении Собчак, а к правоохранительным органам.

«Крым-то чей? Хотелось бы ясности», - поинтересовался он.

Напомним, что в ходе своей первой пресс-конференции, которая проходила 24 октября, Ксения Собчак, находясь в статусе претендента на пост главы государства, заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине.

Более того, теледива предложила провести на полуострове еще один референдум, который бы соответствовал всем канонам закона.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минсельхоз может возместить ОЗК разницу между
Успех коллекторов - с 2019 года им предоставили
В США стартуют реализации купе BMW 8 Series
Рассказы детей о прошлых жизнях стали
Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в том, что она
Генпрокуратура не нашла в словах Ксении Собчак об
Первый полуфинал ЧМ-2018: Франция обыгрывает
Российский Большой телескоп азимутальный снова
Huawei Honor Note 10 появился на Geekbench
"АвтоВАЗ" до конца 2019 года продолжит выпускать
Northrop Grumman собирается создать истребитель
Загадочные смерти, разводы и измены: Громкие
Человек является гибридом пришельцев и приматов
Ольга Бузова впала в детство после рождения
Израильские ученые нашли на дне Тивериадского
Lifan продала таксопаркам 2 000 авто
Продажи индийского кроссовера на базе Land Rover
Человечеством с древних времен управляли силы из
Жительницы Грозного устроили драку на детской
Татьяна Африкантова намерена «выбить» долг у
У экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова
LRO запечатлел необычное кратероподобное
Volkswagen в рамках «дизельгейта» выплатит 10
Искусственные кристаллы позволят охладить
Тренер сборной Хорватии просит поддержки
NASA и Black Swift Technologies разрабатывают
Россельхознадзор опроверг слухи о запрете
На Geekbench появился флагман ZTE Nubia Z18
Vivo NEX скоро появится на рынке России
Модель нового стратосферного самолета
Просмотреть все новости