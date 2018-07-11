Ученые: Проживание без кондиционеров снижает познавательные способности

Полевое исследование, впервые продемонстрировавшее вредные когнитивные эффекты температуры в помещении во время тепловой волны в группе молодых здоровых людей, подчеркивает необходимость в устойчивых дизайнерских решениях для смягчения воздействия высокой температуры на здоровье.«Большинство исследований о влиянии тепла на здоровье было сделано в уязвимых группах населения, таких как пожилые люди, что создает ощущение, что население в целом не подвержено риску от жары. Мы изучали здоровых студентов, живущих в общежитиях, как естественное вмешательство во время жары. Знание того, какие риски относятся к различным группам населения, имеет решающее значение », - сказал Хосе Гильермо Седеньо-Лоран, научный сотрудник Гарварда.Полученные результаты показали, что во время жары студенты в зданиях без кондиционеров хуже себя чувствовали на тестах, чем учащиеся в общежитиях с кондиционированным воздухом, и испытывали снижение по пяти показателям когнитивной функции, включая время реакции и рабочую память. Во время тепловой волны учащиеся в зданиях без кондиционеров испытали на 13,4% больше времени реакции на тесты и на 13,3% более низкие оценки сложения/вычитания по сравнению со студентами с номерами с кондиционером. В совокупности эти данные показывают, что студенты в комнатах с кондиционерами были не только быстрее в своих ответах, но и более точными.