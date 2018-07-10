Эмили Ратаковски похвасталась подтянутыми ягодицами на отдыхе

Эмили Ратаковски позирует перед объективом камеры практически всегда полуобнажённой. Для съёмок звезда подбирает сексуальную одежду или открытые купальники, чтобы продемонстрировать свою изящную фигуру и стройное тело. В этот раз модель предстала в откровенном купальнике, демонстрируя свои подтянутые ягодицы, стоя спиной к фотографу. При этом девушка поднимается в гору.Данный снимок за сутки оценили более 1,4 миллиона пользователей сети. В описании к фотографии Эмили Ратаковски написала «Марс», подразумевая то место, где она находится. В комментариях поклонники оставили модели многочисленные комплименты, называя её «королевой», отмечая её стройность и подтянутое тело.