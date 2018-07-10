Эмили Ратаковски похвасталась подтянутыми ягодицами на отдыхе
Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram опубликовала свежие фотографии с отдыха на греческом полуострове Миконос. На этот раз модель продемонстрировала своим поклонникам свои подтянутые ягодицы.
Эмили Ратаковски позирует перед объективом камеры практически всегда полуобнажённой. Для съёмок звезда подбирает сексуальную одежду или открытые купальники, чтобы продемонстрировать свою изящную фигуру и стройное тело. В этот раз модель предстала в откровенном купальнике, демонстрируя свои подтянутые ягодицы, стоя спиной к фотографу. При этом девушка поднимается в гору.
Данный снимок за сутки оценили более 1,4 миллиона пользователей сети. В описании к фотографии Эмили Ратаковски написала «Марс», подразумевая то место, где она находится. В комментариях поклонники оставили модели многочисленные комплименты, называя её «королевой», отмечая её стройность и подтянутое тело.