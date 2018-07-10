Человек умнеет в реальности после пребывания в образе Эйнштейна при игре в VR

Испанские психологи провели эксперимент, в котором участвовали 15 мужчин, возрастом от 25 до 40 лет, к ним присоединился участник, представленный виртуальным ученым. В ходе испытаний, участникам было предложено недолго побыть в теле известного создателя теории относительности Альберта Эйнштейна, к слову, был он уже в преклонном возрасте. На втором этапе эксперимента, мужчины переносились в образ виртуального тела представителя своего пола, только с неизвестной заранее личностью.Как показали результаты эксперимента, после выхода из системы виртуальной реальности в первом случае, и прохождения испытуемыми дополнительных тестов, они показывали значительно лучшие результаты в плане логических рассуждений. Так же, от них стало меньше поступать критики относительно поведения пожилых людей, отметили ученые.