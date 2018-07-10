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Человек умнеет в реальности после пребывания в образе Эйнштейна при игре в VR

Технология виртуальной реальности может помочь каждому человеку воспользоваться гарнитурой специального назначения, с целью попробовать себя представить в виртуальном образе любой известной личности, причем ей может быть даже Альберт Эйнштейн. Как рассказали эксперты, достаточно недолгого «пребывания» в его теле, и любой человек станет значительно умнее и избавится от одного из стереотипов, связанным с комплексом пожилого человека.

Испанские психологи провели эксперимент, в котором участвовали 15 мужчин, возрастом от 25 до 40 лет, к ним присоединился участник, представленный виртуальным ученым. В ходе испытаний, участникам было предложено недолго побыть в теле известного создателя теории относительности Альберта Эйнштейна, к слову, был он уже в преклонном возрасте. На втором этапе эксперимента, мужчины переносились в образ виртуального тела представителя своего пола, только с неизвестной заранее личностью.
Человек умнеет в реальности после пребывания в образе Эйнштейна при игре в VR


Как показали результаты эксперимента, после выхода из системы виртуальной реальности в первом случае, и прохождения испытуемыми дополнительных тестов, они показывали значительно лучшие результаты в плане логических рассуждений. Так же, от них стало меньше поступать критики относительно поведения пожилых людей, отметили ученые.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:55
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