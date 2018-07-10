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Ксения Шойгу в эфире «Радио России» рассказала о проекте «Лига Героев»

Анна Шафран взяла интервью у Ксении Шойгу, руководителя проекта "Лига Героев". В разговоре были затронуты темы превращения спорта в российскую национальную идею и связи проекта с патриотическим воспитанием, а также преграды, которые мешают распространению среди российских граждан активного образа жизни.
Ксения Шойгу в эфире «Радио России» рассказала о проекте «Лига Героев»

Отвечая на поставленные вопросы, Ксения Шойгу заметила, что вопрос о связи спорта и патриотизма является на самом деле не таким уж простым. Как рассказала собеседник радиостанции, у команды «Лиги героев» никогда не было задачи продвигать в рамках проекта какую-либо идеологию. Но успех проекта, достигнутый благодаря слаженной работе команды Лиги и сделавший его интересным для иностранных любителей спорта, дает повод гордится достигнутым результатом как достижением всей страны.

При этом на сегодняшний день российское государство держит лидерство в любительском спорте, который интенсивно развивается и привлекает все большее число сторонников. Интерес к спорту внезапно охватил сотни тысяч людей - россияне стали бегать по утрам, участвовать в различных спортивных программах, ходить в фитнес-центры. Как заметила Ксения Шойгу, в этой сфере Российская Федерация обгоняет многие страны.
Шойгу Ксения рассказала об основании Гонки Героев

«Лига героев» способствует развитию этого общественного тренда, делая спорт модным и привлекательным занятием. Проект очень популярен среди учащейся молодёжи и его успех отражает рост интереса россиян к здоровому образу жизни и спорту.

Некоммерческая организация «Лига героев» ведет свою историю с 2013 г., когда Ксения Шойгу вместе с командой друзей организовала первый любительский забег с препятствиями. Сегодня проект развился в целую линейку увлекательных спортивных мероприятий, связанных с активным отдыхом: «ЗаБег», «URBAN», «Битва героев».

В прошлом месяце «Гонка Героев» состоялась в Сорочанах. Ксения Шойгу, занимающая должность руководителя организационного комитета мероприятия, выразила свою искреннюю благодарность всем участникам, которые поддержали этот проект. Это был первый забег, где было задействовано целых три трассы. Шесть километров отвели для любителей и новичков. Десять километров выделили для людей, давно занимающихся бегом с препятствиями. Пятнадцать километров предназначаются для отбора претендентов непосредственно для финала всероссийского чемпионата.

За 2 дня в забегах поучаствовало около 3,5 тыс. любителей бега. Среди них были и маленькие спортсмены. Для детей от 4 до 12 лет организаторы приготовили километровую детскую трассу и 10 препятствий. Здесь были сложные перила, «испытание моряков» на горизонтальной сетке, переход по сетке и даже «Царь-Гора» - двухметровый вариант знаменитой рампы «Эверест».

Одна из отличительных особенностей новой трассы «Гонки Героев» заключается в увеличенном количестве «рукоходов» - целых шесть! При этом было уменьшено количество водных препятствий. Вместе с тем, участники на одном из этапов должны были вплавь добираться до «Тарзанки», представляющей собой ещё одно нововведение этой летней Гонки.
Ксения Шойгу об Гонки Героев

Отдельного упоминания заслуживает современная фан-зона, где были представлены развлекательные и спортивные программы и аттракционы: кроссфиты, аквагримы, гравировки на жетонах, гирятлоны, воркауты, бамперболлы.

Для зрителей и болельщиков «Гонка Героев» была абсолютно бесплатной. Следующую московскую «Гонку Героев» собираются провести на территории полигона «Алабино» 14 июля.

Краткая биография Ксении Шойгу


Ксения Шойгу родилась в 1991 г. В 2013 году закончила МГИМО, получив специальность «Международные экономические отношения». После окончания учебы Шойгу работала в Ростехнадзоре, а также в банковских организациях. Девушка снималась в ленте Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние», в эпизоде фильма она сыграла роль медсестры. Увлекается бегом и спортивным туризмом.

Отец Ксении - Сергей Кужугетович Шойгу родился в 1955 году. В 1999 году Шойгу получил звание героя Российской Федерации, в 2003 году - звание генерала армии. С 6 ноября 2012 года Шойгу - Министр обороны РФ. Отец Сергея Шойгу был редактором районной газеты, мать работала зоотехником. Ксения окончила частную школу "Олимп-плюс", и была студенткой экономического факультета МГИМО.
Семья Сергея
  • Отец — Кужугет Сереевич
  • Мать — Александра Яковлевна
  • Жена — Ирина Александровна
  • Старшая дочь — Юлия Сергеевна
  • Младшая дочь — Ксения Сергеевна
  • Старшая сестра — Лариса Кужугетовна
  • Младшая сестра — Ирина Кужугетовна Захарова

Университет СИНЕРГИЯ | Ксения Шойгу | Форум «Герои российского бизнеса» 2017 | Часть 1


Университет СИНЕРГИЯ | Ксения Шойгу | Форум «Герои российского бизнеса» 2017 | Часть 2
КП: 5004
 
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Добавил: Роман Сегодня, 10:42
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