Ученые рассказали про состав диеты помогающей излечиться от рака

Исследования проведены учеными Колумбийского университета США. В результате специалистами сделан вывод, что из-за высокого уровня сахара в крови и питания, содержащего высокий уровень углеводов, можно оказать влияние на эффективность противораковых препаратов, значительно снизив при этом их основное предназначение по лечению заболеваний.Как объяснили специалисты, инсулином может активизироваться рост мутаций группы ферментов фософинозитола - 3-киназы (PI3K), оказывающих влияние на формирование и проявление онкологических образований. В такой ситуации, при частом потреблении сладкого, противораковые лекарства значительно утрачивают свою неэффективность.Развитие онкологии может предотвратить соблюдение кетоновой или еще называемой - «жирной» диеты. В подобный рацион питания включается большой состав жиров, с умеренным количеством белков и малым уровнем потребления углеводов. Как утверждают ученые, «жирной» диетой замедляются процессы роста мутаций ферментов, при этом она еще и эффективна в случаях необходимости борьбы с лишним весом.