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Эксперты объяснили, почему на афелии Земля теплее, несмотря на наибольшую отдаленность от Солнца

Афелий Земли произошел в 12:46 вечера по восточному времени 6 июля, когда наша планета была ровно на 94 507 803 миль отдалена от Солнца – это самое дальнее расстояние удаленности орбиты Земли от родного светила.

Эксперты объяснили, почему на афелии Земля теплее, несмотря на наибольшую отдаленность от Солнца


Несмотря на многие ошибочные карты Солнечной системы, орбита Земли на самом деле является эллипсом, а не идеальным кругом Это означает, что ее расстояние от Солнца ослабевает в течение года.

Афелий не следует путать с летним солнцестоянием (самым длинным днем в году), которое произошло 26 июня. Это не апогей, - это точка на орбите Луны, которая отделяет ее от Земли.

Может показаться странным, что афелий Земли происходит в середине лета, когда планета технически далека от тепла Солнца. Однако хотя мы получаем почти на 7% меньше солнечного света в целом, Земля, как правило, на 4 градуса теплее на своем афелии, чем ее перигелий (точка, когда она ближе всего к Солнцу).

Это объясняется главным образом тем, что в северном полушарии земли лучше поглощают тепло, чем океаны Южного полушария. Кроме того, изменение дистанции на самом деле не является драматичным в великой схеме вещей - афелий «всего» примерно на миллион миль больше, чем среднее расстояние между Землей и Солнцем, что составляет примерно 93 миллиона миль.

Угол поворота Земли примерно на 23,5 градуса от орбитальной плоскости, что означает, что во время движения вокруг Солнца часть его, обращена к звезде (и получает самый сильный, самый прямой солнечный свет), искажена в направлении северного или южного полушария, что объясняет, почему летнее солнцестояние для Севера - зимнее солнцестояние на Юге.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 01:38
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