Эксперты объяснили, почему на афелии Земля теплее, несмотря на наибольшую отдаленность от Солнца

Несмотря на многие ошибочные карты Солнечной системы, орбита Земли на самом деле является эллипсом, а не идеальным кругом Это означает, что ее расстояние от Солнца ослабевает в течение года.Афелий не следует путать с летним солнцестоянием (самым длинным днем в году), которое произошло 26 июня. Это не апогей, - это точка на орбите Луны, которая отделяет ее от Земли.Может показаться странным, что афелий Земли происходит в середине лета, когда планета технически далека от тепла Солнца. Однако хотя мы получаем почти на 7% меньше солнечного света в целом, Земля, как правило, на 4 градуса теплее на своем афелии, чем ее перигелий (точка, когда она ближе всего к Солнцу).Это объясняется главным образом тем, что в северном полушарии земли лучше поглощают тепло, чем океаны Южного полушария. Кроме того, изменение дистанции на самом деле не является драматичным в великой схеме вещей - афелий «всего» примерно на миллион миль больше, чем среднее расстояние между Землей и Солнцем, что составляет примерно 93 миллиона миль.Угол поворота Земли примерно на 23,5 градуса от орбитальной плоскости, что означает, что во время движения вокруг Солнца часть его, обращена к звезде (и получает самый сильный, самый прямой солнечный свет), искажена в направлении северного или южного полушария, что объясняет, почему летнее солнцестояние для Севера - зимнее солнцестояние на Юге.