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Ученые определили для паразитивных «прыгающих генов» значение важных факторов эволюции

Прыгающими генами» радикально изменен геном млекопитающих, они же выступили, как важный фактор эволюции. Подробно описано это в исследовании, проведенном учеными Университета Аделаиды, проследившими за влиянием генов L1 и BovB, которые выявили у представителей 759 видов растений, животных, а так же грибов.

Известны «Прыгающие гены» под научным название транспозоны, это участки ДНК небольшого размера, которые в пределах генома способны как перемещаться, так и размножаться. Ученым известно, что в процессе эволюции передаются такие гены и между растениями, и между животными.

Профессором Дэвидом Адельсоном, руководившим работой над проектом, были сравнены транспозоны с паразитами, или в случае, когда элементами происходит проникновение в другие геномы. Ими нарушается общая структура ДНК и установленные «правила», служащие основой для построения генов.

Результаты исследования показали, что переносы генов более распространены, чем предполагалось ранее. К примеру, у овец 25% генома состоит из транспозонов, при этом элемент BovB, обнаруженный впервые у коров, может передаваться между рептилиями, грызунами, сумчатыми, насекомыми и пиявками.

Известный ген L1, являющийся возбудителем у людей, как раковых заболеваний, так и неврологических расстройств, обнаружили у грибов, но отсутствует он у монотремов или утконосов и ехидн. Как предполагают ученые, наиболее вероятно, что переносчиком гена могут быть клещи.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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