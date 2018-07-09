“Бункер 754” на полигоне Капустин Яр является аналогом “Зоны 51” и хранит останки НЛО с пришельцами

Военная база, заинтересовавшая исследователей, расположилась на территории поселка Житкур, а сначала территория должна была стать местом для испытания ракет. Полигон построили в конце 40-х годов, после чего он всегда был секретным объектом, находящимся под охраной военных. После запуска баллистической немецкой ракеты люди стали сталкиваться с необычными событиями.Сначала они увидели в небе серебристый объект, имевший форму сигары, который решил понаблюдать за испытаниями. Тогда военные приняли НЛО за технологии американцев, которые уже начали холодную войну с СССР, после чего решили захватить противника и уничтожить. Однако внеземные пилоты не собирались сдаваться и поразили своими лучами МиГ -15, рухнувший на землю. Однако второй истребитель сбил объект, после чего его обломки вместе с телами гуманоидов были перенесены в ангар.Затем доступ на территорию Капустина Яра был закрыт даже для военных, не имеющих специального пропуска. Тогда многие люди были уверены, что это связано с 11 ядерными взрывами после испытания оружия в 50-х годах. Через некоторое время в прессу стали поступать сообщения об обломках внеземных технологий, которые хранились до конца 80-х годов в подземном многоэтажном сооружении.Оно расположилось на 50-метровой глубине и имело 150-метровые коридоры на этажах вместе с дорогами для транспорта, уходящими в недра земли. Пока такие сведения передавались очевидцами событий неохотно, потому что люди боялись преследования, но в конце 90-х годов крымский исследователь поразил общество сенсационными материалами. Антон Анфалов нашел карту района с чертежами бункера, в котором лежали НЛО, прибывшие сюда с Сириуса вместе с останками гуманоидов.Тогда Геннадий Белимов решил проверить версию коллеги и лично приехал на место инцидента, обратив внимание на маскировку объекта вместе с коммуникациями. Тогда охрана пыталась отвлечь его внимание рассказами о скучных буднях без электричества, вот только мужчина отметил, что майор был командиром военных, которых тут было намного больше, чем считалось раньше.Это являлось доказательством важности заброшенного сооружения, возле которого виделась 3-километровая взлетная полоса для воздушного транспорта. Эксперта не пустили внутрь бункера, однако он заметил много намеренных неточностей, нанесенных на карту, да и поселка просто не было, а потом никто из обычных людей не мог сообщить важные сведения. Сейчас ученые нашли документы 90-х годов, описывающие события в этом месте.Тогда Павел Попович был главой ассоциации уфологов и раньше летал в космос. Он посылал запрос в КГБ, после чего получил материалы об НЛО, напечатанные на 124 страницах. Там были обозначены все номера подразделений, но этот человек не хотел разглашать секреты властей, так что, журналистам удалось выяснить только малую часть истины.Оказалось, что связисты видели несколько НЛО на 3-километровом расстоянии, после чего за ними наблюдали шокированные ракетчики. Пришельцы показывали им свои возможности несколько часов, пока ночью не появился зеленоватый диск 5-метрового диаметра. Верхняя часть корабля внеземных гостей была прозрачной, а дальше он просто проплывал перед глазами военных, излучая сильное свечение, похожее на фотовспышки.Потом объект стал лучами света исследовать все постройки, не издавая звуков, и растворился в воздухе, не причинив вреда свидетелям события. Еще один аппарат в форме сигары столкнулся со сгустком огня, выпущенным военными, после чего решил атаковать врагов, но остановился на половине пути. Тогда они пытались сбить его ракетами, а первый НЛО поразил зрителей своими маневрами на большой скорости. Руководство быстро отреагировало на донесение солдат, остановив учения, чтобы захватить чужаков, но люди не могли спать в казармах.На горизонте показался новый объект, тоже зависший на месте, пока гуманоиды не заметили приближение землян. Они быстро умчались на юг и больше не показывались землянам. Кроме того, документы описали артефакты, лежащие под землей, которые были привезены с Казахстана после падения летающей тарелки с экипажем.Потом НЛО было найдено во время раскопок рядом с озером Балхаш и таких примеров было много. Все показания свидетелей событий записывали сотрудники КГБ, которые были встревожены поведением загадочных гостей. Они спокойно уходили от преследования, сделав снимки секретной зоны, а никто не мог пояснить природу объектов с научной точки зрения.Тогда было решено поделиться информацией с исследователями, вот только ценные сведения внезапно исчезли, после чего были найдены в наше время с иным содержимым. Там были рассказы очевидцев событий из разных стран мира, столкнувшихся с НЛО.Но объекты, находящиеся в заброшенном бункере, действительно были реальностью,только военные увезли их отсюда в другие места, чтобы не показывать любопытным исследователям. Также они могли быть уничтожены после очередных испытаний, хотя данная версия опровергается многими специалистами.