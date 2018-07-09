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Правильное питание для мужчин разного возраста позволит им сохранить здоровье – Диетологи

Диетологи отметили, что правильное питание для мужчин разного возраста позволит им сохранить здоровье. Оно поможет им иметь ясный ум и поддержит потенцию.

1. Рацион сильного пола до 30-летнего возраста
В данном случае организм продолжает развиваться, но не стоит увлекаться мясными блюдами. Белок для укрепления и развития мышц можно получить из морепродуктов, что также относится к молочной продукции. Углеводы организм получает во время употребления фруктов, овощей и зерновых, имеющих много клетчатки и полезных веществ, а оливковое и льняное масло поможет насытить его жирами. Не стоит включать в рацион полуфабрикаты и фаст-фуд.

Правильное питание для мужчин разного возраста позволит им сохранить здоровье – Диетологи


2. Питание до 45-летнего возраста
В это время активный образ жизни у людей теряет актуальность из-за снижения уровня тестостерона, после чего начинают страдать от ожирения. Потому в меню должно быть много овощей, что также относится к нежирным видам мяса и рыбе. Дары моря имеют большое количество цинка, нормализующего работу половой системы.

3. Питание для старшей категории лиц
После вышеуказанного возраста мужчины становятся зрелыми особами, но им важно обращать внимание на режим питания, не увлекаясь дробными аналогами. Кроме того, организм подвержен различным недугам, так что в данном случае важно питаться растительными продуктами, употребляя только 200 грамм мяса. Также не стоит увлекаться фруктами из-за сахара, и больше уделять времени спортивной нагрузке.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00
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