Ученые: Извержения вулканов в недрах Земли могут стать причиной глобальной катастрофы

Сейчас такие горячие точки есть в любом уголке мира, а эксперты во время исследования находят новые объекты. Они расположились в опоясывающей нашу планету подкове, имеющей длину 30000 километров. В этих местах происходит 90% природных катастроф, но гавайский вулкан Килауэа находится вне кольца и является исключением.Некоторые ученые считают ситуацию устойчивой и стабильной, называя произошедшие события совпадением. Многие небольшие объекты извергаются ежегодно, не привлекая к себе внимание специалистов, а спящие древние гиганты могут проснуться в любой момент.