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Скрытый облик Статуи Свободы: Американский символ страны посвящен богине тьмы Гекате

Масоны оказали большое влияние на культурное наследие американцев, но самая знаменитая Статуя Свободы, подаренная французским мастером Фредериком Огюстом Бартольди, никогда не входила в такой список. Однако эксперты выяснили, что символ страны посвящен богине тьмы Гекате и имеет прямое отношение к этой организации.

Скрытый облик Статуи Свободы: Американский символ страны посвящен богине тьмы Гекате


Древняя повелительница ада и ночных кошмаров всегда изображалась с факелами в руках, имея на голове рога в форме лучей. Она также считалась покровительницей колдовства, хотя могла наградить своих служителей мудростью и богатыми трофеями на войне. Аналогичный культ был в Индии, где богиня Кали олицетворяла чистое зло и требовала человеческих жертвоприношений. Сейчас стоит поговорить об авторе этого шедевра, который путешествовал по территории Египта, а потом был адъютантом Гарибальди.

В 1875 году мужчина стал членом масонской ложи и презентовал свой дар американцам через 11 лет. Автором опорных конструкций был Александр Гюстав Эйфель, замешанный в афере со средствами во время строительства Панамского канала, после чего соорудил свою башню в Париже. Тогда ему удалось избежать суда благодаря поддержке высокопоставленного брата из общества. Наша героиня истории имеет в руках факел и скрижаль, а также увенчана короной с лучами, символизирующими континенты и моря. Кроме того, там есть 25 окон, аналогичных числу драгоценных камней, да и сама конструкция впечатляет туристов 93-метровой высотой.

Скрытый облик Статуи Свободы: Американский символ страны посвящен богине тьмы Гекате


Натурщицей была вдова Зингера Изабелла Бойер, но сначала многие специалисты предполагала, что автор решил изобразить богиню плодородия Либеру, также являющуюся матерью Гора и вдовой Осириса. Вот только эти античные небожители не нуждались в факелах днем, да и мастера изображали их иначе, чем это чудо. Только Геката всегда имела под рукой источник света, а также носила в волосах большое количество змей.

Ее изображение с мечом ставилось перед домами людей, чтобы защитить семьи от злых духов. Также для темной покровительницы готовились ритуальные блюда и приносили в жертвы младенцев женского пола вместе с ягнятами. Колдуны приходили на перекрестки, чтобы выразить почтение вампирам, полтергейсту и домовым, которые были ее слугами. Сохранилась одна молитва язычников, живших в III веке, где они призывали свою госпожу прийти на землю и принять их дары. Ее записал Ипполит Римский, когда в 10 книгах размышлял над различными еретическими учениями.

Скрытый облик Статуи Свободы: Американский символ страны посвящен богине тьмы Гекате


Часть рукописей была выкуплена из Афонского монастыря греческим филологом в 1841 году, после чего данная информация была исследована учеными. Богиня имела силы благодаря лунным фазам, а также охотилась вместе с собаками среди призраков и могил. В данном случае французы поддерживали американских масонов и конфликтовали с британцами.

Они хотели, чтобы страна обрела независимость, а также мечтали стать полными хозяевами морей. Потому скульптор решил передать темной особей все континенты, после чего она стала за Геркулесовыми столбами, ставшими символами доллара.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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