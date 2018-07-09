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Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
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Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни

Несмотря на многочисленные показания очевидцев событий, ученые отказываются признавать реальность кораблей пришельцев. Однако встречи советских космонавтов с НЛО заставили их задуматься о существовании внеземной жизни.

Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни


Владимир Коваленок поведал журналистам о событиях 80-годов, произошедших на станции “Салют -6”. Тогда он вместе с другими членами экипажа пролетал над территорией Южной Африки, решив во время отдыха заняться физическими упражнениями согласно предписаниям. После завершения тренировки космонавт увидел через окно иллюминатора странный объект, находящийся на большом расстоянии. Он поразил человека своими внушительными размерами, а также имел форму эллипса, двигаясь по следам их корабля.

Кроме того, НЛО показывал невероятную маневренность, вращаясь по ходу движения и катясь по космической незримой дорожке. Внезапно он чуть не ослепил героя истории яркой желтой вспышкой, напоминающей взрыв, после чего стал принимать форму красивого шара. После этого рядом с пришельцами появились собратья, летевшие в аналогичных аппаратах среди сферических облаков дыма. Когда станция пересекла линию сумерек, отделяющую день от ночи, и вошла в тень нашей планеты, объекты быстро исчезли перед глазами изумленных свидетелей события и больше не позировали перед землянами.

Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни


Следующая встреча с такими технологиями произошла на станции “Мир” в 90-х годах. Тогда Геннадию Стрекалову довелось наблюдать за загадочным зрелищем в атмосфере, когда их корабль находился над Ньюфаундлендом. Перед глазами участника миссии появилась сфера, напоминающая внешним видом елочную игрушку.

Пораженный таким явлением космонавт решил показать космическое чудо командиру Геннадию Манакову, но, к сожалению, внеземной объект не удалось запечатлеть на камеру, отказавшуюся работать, так что люди просто любовались им несколько минут. Они не могли точно описать размеры НЛО, потому что рядом не оказалось предметов для сравнения, но потом информация была передана руководству. Герой истории старался в докладе не оперировать личными выводами и просто описал ход событий.

Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни


После этого космический комплекс принимал прибывший с Земли звездолет, а астронавт Муса Манаров следил за сближением. Когда объект был рядом со станцией, он решил сделать несколько снимков, но заметил странную конструкцию, напоминающую антенну. Потом она начала быстро двигаться в сторону, пытаясь уйти от корабля. Шокированный свидетель события подумал, что экипаж потерял важную деталь и стал срочно связываться с ним по рации.

На корабле возникла суматоха, но во время такой части стыковки лишних предметов уже не было. Такие ситуации могли возникнуть после старта или маневров с разворотами из-за значительных перегрузок. Вот только гуманоиды решили не сдавать свои позиции, и их технология стала проваливаться под земным аналогом, после чего понеслась вниз, вращаясь на своем пути. Людям сложно было точно установить размеры НЛО, а потому решили максимально настроить камеры, чтобы зафиксировать внеземных гостей.

Оказалось, что объект был внушительного вида и не напоминал внешним видом мелкие детали. Он расположился на 100-метровом расстоянии от земного аппарата, а также никто не слышал о частях ракеты или комическом мусоре, замеченном в этом месте. Тогда российские и американские службы отслеживали направление крупных предметов, способных оказаться рядом с орбитальными станциями, после чего заранее предупреждали астронавтов.

Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни


В 70-х годах Павлу Попову тоже пришлось стать свидетелем появления внеземных существ, когда он летел в столицу из Вашингтона. Тогда космонавт находится на 10000-метровой высоте в кабине пилота, заметив недалеко от самолета загадочный объект в форме белого треугольника, который немного напоминал сверкающий парус.

Он быстро обогнал воздушный транспорт, показав людям свое превосходство, после чего члены экипажа и пассажиры долго пытались выяснить, с кем они могли столкнуться в небе. Никто не мог выяснить истину, потому что тогда техники с идеальным внешним видом просто не существовало, так что явление невозможно было описать с точки зрения логики.

Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни


Во время интервью с журналистом Леонидом Лазаревичем еще один космонавт сообщил о необычном зрелище на орбите Земли. Геннадий Манаков вечером наблюдал за полетом огромного серебряного шара, который четко был виден на фоне чистого неба. НЛО находился на 20- километровом расстоянии от планеты и имел правильные формы.

Тогда члены экипажа долго обсуждали необычное зрелище, потому что пришельцы не спешили исчезать перед глазами людей, а стали парить в воздухе, после чего зависли на короткое время. После этого они решили удалиться в неизвестном направлении. Такие сведения от известных личностей не подлежали сомнению, так что специалистам пришлось признать информацию подлинной, хотя некоторые скептики продолжали говорить об иллюзиях и природных феноменах.
 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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