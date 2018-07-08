Жители британского города Банбери шокированы появлением НЛО в форме сигары

Внеземной корабль пришельцев поразил их не только внушительными размерами, но и своими движениями, потому что иногда британцам казалось, что он просто падает вниз. Они наблюдали за перемещениями НЛО черного цвета, после чего стали говорить о вторжении гуманоидов на Землю.В последний раз аналогичный аппарат был зафиксирован американцами из Калифорнии. Исследователи предположили, что он мог быстро переместиться в эту часть мира и показать свои возможности землянам.