Диетологи раскрыли главную опасность смузи

Смузи, который так популярен у приверженцев правильного питания, может заменить и завтрак, и перекус, ведь он состоит из ягод, фруктов, орехов, молока и меда. Но медики не советуют увлекаться этим напитком всем без разбора. Для некоторой категории людей смузи может не просто оказаться неполезным, а и нанести вред здоровью.По мнению врача, неизменный компонент напитка – молоко – вызывает сомнения: слишком многим людям противопоказаны продукты из молока. Молочные продукты не всякому организму под силу усвоить: они могут провоцировать и вздутие живота, и диарею, и несварение. В группе риска при этом находятся те, у кого диагностирован дерматоз, экзема, лишний вес, гипертония. Таким людям Римма Мойсенко советует коровье молоко заменить кокосовым или соевым.По словам диетолога, острый гастрит и панкреатит, холецистит, болезнь Крона и язва являются противопоказаниями для употребления смузи. А людям, страдающим повышенной свертываемостью крови, не стоит добавлять в напиток зелень: она может еще больше ее увеличить, что чревато тромбозами.Как альтернатива для людей с ожирением врач предлагает заменить фрукты, содержащие слишком много сахара, на овощи и орехи.Помимо этого, врачи-диетологи придерживаются мнения, что вместо смузи лучше съесть фрукты в целом виде: в них больше клетчатки и пектинов. В таком виде фрукты не вызывают резкого скачка инсулина в организме. Да и детям смесь из множества фруктов в смузи противопоказана из-за возможной аллергии.Медики напоминают: механическая обработка продуктов «убивает» в них до 20% полезных веществ.