Исследователи заметили в кратере Луны горящие костры пришельцев
Исследователи заметили в кратере Луны горящие костры пришельцев. Они опубликовали видео в сетях и пытаются выяснить природу загадочного явления.
Сюжет был сделан после просмотра новых материалов, сделанных спутниками. Внимание экспертов сразу сосредоточилось на огнях, горящих в этом месте, после чего они предположили, что там могут находиться НЛО, освещающие территорию своими фонарями.
Пользователи отметили, что необычный костер могли разжечь гуманоиды, а искры были приняты специалистами за внеземные корабли. Скептики стали шутить, упоминая о забытых ими предметах из прошлого, а ученые пока не комментируют данную ситуацию.
Сюжет был сделан после просмотра новых материалов, сделанных спутниками. Внимание экспертов сразу сосредоточилось на огнях, горящих в этом месте, после чего они предположили, что там могут находиться НЛО, освещающие территорию своими фонарями.
Пользователи отметили, что необычный костер могли разжечь гуманоиды, а искры были приняты специалистами за внеземные корабли. Скептики стали шутить, упоминая о забытых ими предметах из прошлого, а ученые пока не комментируют данную ситуацию.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40