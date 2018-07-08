Исследователи заметили в кратере Луны горящие костры пришельцев

Сюжет был сделан после просмотра новых материалов, сделанных спутниками. Внимание экспертов сразу сосредоточилось на огнях, горящих в этом месте, после чего они предположили, что там могут находиться НЛО, освещающие территорию своими фонарями.Пользователи отметили, что необычный костер могли разжечь гуманоиды, а искры были приняты специалистами за внеземные корабли. Скептики стали шутить, упоминая о забытых ими предметах из прошлого, а ученые пока не комментируют данную ситуацию.