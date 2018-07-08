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Исследователи заметили в кратере Луны горящие костры пришельцев

Исследователи заметили в кратере Луны горящие костры пришельцев. Они опубликовали видео в сетях и пытаются выяснить природу загадочного явления.

Исследователи заметили в кратере Луны горящие костры пришельцев


Сюжет был сделан после просмотра новых материалов, сделанных спутниками. Внимание экспертов сразу сосредоточилось на огнях, горящих в этом месте, после чего они предположили, что там могут находиться НЛО, освещающие территорию своими фонарями.



Пользователи отметили, что необычный костер могли разжечь гуманоиды, а искры были приняты специалистами за внеземные корабли. Скептики стали шутить, упоминая о забытых ими предметах из прошлого, а ученые пока не комментируют данную ситуацию.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40
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