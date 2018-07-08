Ученые: В Египте найдена древняя мумия с головой ребенка и крокодила

Специалисты считают, что верхняя часть находки принадлежит принцессе, которую убила рептилия, после чего фараон решил соединить тела вместе, чтобы она могла быстрее найти дорогу в царство мертвых. Историки тоже рассказывали о проделках мумии во времена правления султана Абдулазиза.Тогда слуги во Дворце Йылдыз были напуганы ужасными звуками, доносящимися из помещения, где хранился сахар, а утром там была найдена голова водного чудовища. Потом стало известно, что один человек предложил избавиться от артефакта, но за свою помощь попросил у кондитера конфеты. Получив отказ, он оставил одну часть в этом месте, а потом соединил ее с телом жертвы. Тогда новый правитель приказал убрать ее из дворца, чтобы люди могли жить спокойно.