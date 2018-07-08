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“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
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НЛО стали чаще совершать визиты в разные российские регионы

Россияне стали все чаще информировать о наблюдении появления НЛО, что можно расценивать, как участившиеся визиты пришельцев на территории резных регионов России.

Учеными принято решение подтвердить опросом реальность НЛО, и объяснить реакцию и поведение некоторых граждан, утверждавших факт контакта с существующим инопланетным разумом. Согласно недавней информации, многими россиянами из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Костромы и Казани, все чаще публикуются разнообразные фотографии в соцсетях, где изображены неопознанные светящиеся объекты в небе, при этом объясняя все снимки посещением пришельцами их городов.
НЛО стали чаще совершать визиты в разные российские регионы


Но как оказалось, большинство случаев содержат на фото объекты, представляющие только обычные летательные аппараты, светящиеся шары или игру светотеней, имеющих варианты простого объяснения. Как пояснили специалисты, человек с давних времен своего развития сталкивался не раз с необъяснимыми вещами, природа которых не разгадана и так и остается загадкой.

Ученые рассказали, что древними людьми принимались обычные молнии за божеств, современным гражданам остается только верить, что они наблюдали НЛО. При этом сталкиваясь с явлениями, имеющими обычный характер, только не поддающиеся логическому объяснению. Можно вспомнить случай, когда жители Казани сообщили об инопланетной активности, оказавшейся на самом деле следом от ракетоносителя «Союз-2.16», стартовавшего с космодрома Плесецк.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45
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