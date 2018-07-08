НЛО стали чаще совершать визиты в разные российские регионы

Учеными принято решение подтвердить опросом реальность НЛО, и объяснить реакцию и поведение некоторых граждан, утверждавших факт контакта с существующим инопланетным разумом. Согласно недавней информации, многими россиянами из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Костромы и Казани, все чаще публикуются разнообразные фотографии в соцсетях, где изображены неопознанные светящиеся объекты в небе, при этом объясняя все снимки посещением пришельцами их городов.Но как оказалось, большинство случаев содержат на фото объекты, представляющие только обычные летательные аппараты, светящиеся шары или игру светотеней, имеющих варианты простого объяснения. Как пояснили специалисты, человек с давних времен своего развития сталкивался не раз с необъяснимыми вещами, природа которых не разгадана и так и остается загадкой.Ученые рассказали, что древними людьми принимались обычные молнии за божеств, современным гражданам остается только верить, что они наблюдали НЛО. При этом сталкиваясь с явлениями, имеющими обычный характер, только не поддающиеся логическому объяснению. Можно вспомнить случай, когда жители Казани сообщили об инопланетной активности, оказавшейся на самом деле следом от ракетоносителя «Союз-2.16», стартовавшего с космодрома Плесецк.