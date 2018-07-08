Ученые во второй раз превратят свет в материю по теории Брейта — Уилера

Процесс Брейта — Уилера является простейшей реакцией, в результате которой свет превращается в вещество. Для этого необходимо использовать сверхкороткие и мощные лазерные импульсы в сильном электрическом поле.В 2014 году впервые теория была применена на практике специалистами лондонского Имперского колледжа. Тогда они воспользовались коллайдером, внутри которого был установлен лазер высокой интенсивности, ускорявший электроны до околосветовой скорости.Однако в новом эксперименте ученые решили отказаться от использования такой сложной техники. Физики собираются сталкивать между собой два фотона и попробуют создать электрон и позитрон. Если второй эксперимент удастся осуществить, специалисты покажут обратное действие уравнения Эйнштейна, описывающего тесную связь между энергией и материей.Эксперименты по материализации света ученые проводят, чтобы подробнее изучить его физические свойства, присущие всем твердым объектам.