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Ученые во второй раз превратят свет в материю по теории Брейта — Уилера

Британские физики хотят материализовать свет, применив на практике теорию Брейта — Уилера. Процесс Брейта — Уилера (иное название теории) был описан ученым в 1934 году, но до 2014 года осуществить его экспериментально не удавалось из-за технической сложности.

Процесс Брейта — Уилера является простейшей реакцией, в результате которой свет превращается в вещество. Для этого необходимо использовать сверхкороткие и мощные лазерные импульсы в сильном электрическом поле.

Ученые во второй раз превратят свет в материю по теории Брейта — Уилера


В 2014 году впервые теория была применена на практике специалистами лондонского Имперского колледжа. Тогда они воспользовались коллайдером, внутри которого был установлен лазер высокой интенсивности, ускорявший электроны до околосветовой скорости.

Однако в новом эксперименте ученые решили отказаться от использования такой сложной техники. Физики собираются сталкивать между собой два фотона и попробуют создать электрон и позитрон. Если второй эксперимент удастся осуществить, специалисты покажут обратное действие уравнения Эйнштейна, описывающего тесную связь между энергией и материей.

Эксперименты по материализации света ученые проводят, чтобы подробнее изучить его физические свойства, присущие всем твердым объектам.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 06:30
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