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Над Далласом запечатлели многочисленные хаотичные НЛО

Случайные очевидцы зафиксировали на камеру необычный феномен над Далласом. В дневное время в небе над городом хаотично двигались многочисленные НЛО.

Над Далласом запечатлели многочисленные хаотичные НЛО


Видеоролик был снят 2 июля в штате Орегон. Странные явления, которые произошли в этот день, до сих пор не получили оценку специалистов. Уфологи все еще изучают полученный материал, однако свидетели странного явления уверены, что запечатлели на камеры НЛО.



Инопланетные корабли не допускали столкновений между собой, невзирая на беспорядочные движения. Лишь этот факт, по словам автора видеоматериала, и является ключевым, указывающим на инопланетное происхождение объектов в небе над городом. В свою очередь скептики не остались в стороне, предложив свою версию. По их мнению, на кадрах запечатлен мусор, который беспорядочно приводится в движение сильными порывами ветра.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:00
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